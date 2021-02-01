В Австрии за неонацистские песни задержан рэпер

Музыкант скрывался от полиции несколько лет. На неонацистских форумах он призывал совершать террористические атаки, а также писал антисемитские и расистские песни.

Рэпера обвиняют и в нарушении авторских прав europol.europa.eu

Власти Австрии задержали рэпера, известного как Мистер Бонд. Его антисемитские и расистские композиции пользовались большой популярностью среди крайне правых, пишет Европейская правда.

36-летний музыкант был задержан во вторник, 2 февраля, полицией южной федеральной земли Каринтия. Правоохранители отметили, что провели длительное расследование.

В доме рэпера во время обыска изъяли оружие, военный флаг времен Третьего рейха и другие нацистские предметы.

Утверждается, что песни Мистера Бонда использовались вооруженным неонацистом Стивеном Баллиетом во время нападения на синагогу в Германии в 2019 году. Нападение закончилось убийством двух человек. Баллиет во время своего злодеяния был в прямом эфире и убийства сопровождал музыкой Мистера Бонда.

Рэпер несколько лет скрывался от правоохранителей. Офицеры австрийской контрразведки пытались разоблачить его и с 2016 года писали сообщения на неонацистских форумах.

Мужчина был задержан за распространение нацистских идей и разжигание ненависти.

"Слова его песен прославляют национал-социализм и являются антисемитскими, расискими и ксенофобскими", - говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

Также сообщается, что музыкант в течение нескольких лет призывал участников неонацистских онлайн-форумов совершать террористические атаки.

Помимо разжигания расовой ненависти и продвижения нацистских идей, рэпера подозревают и в нарушении авторских прав.

Ранее мы писали, что в США рэпер планирует вставить в лоб бриллиант в 10 каратов.

Напомним, что американского рэпера Лил Яса застрелили при загадочных обстоятельствах.

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