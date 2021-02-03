Секретное оружие. Чем травили сотрудников ЦРУ

Внезапно появлявшийся шум, вызывавший сильную боль, давление на голову, головокружение - симптомы, которые описывают сотрудники ЦРУ и американские дипломаты.

Британское BBC рассказала историю бывшиего офицера ЦРУ Марка Полимеропулоса, который уверен, что против него было применено секретное оружие с микроволновым излучением.

Симптомы Полимеропулоса похожи на так называемый “гаванский синдром”. Это головная боль, головокружение, ухудшение зрения и другие симптомы, которые ощущаются после того, как люди слышат странный звук.

Так что же может вызывать такие проблемы?

Поездка в Москву

Полимеропулос - опытный старший офицер ЦРУ, он провел многие годы в командировках по Ираку, Сирии и Афганистану.

В 2016 году руководство ЦРУ перенаправило своих самых сильных и опытных сотрудников с разных направлений на работу с Россией. В их числе был и Полимеропулос. В итоге он стал исполняющим обязанности начальника секретных операций в Европе и Евразии.

В декабре 2017 года Полимеропулос ездил Москву без прикрытия. Он решил поучаствовать в одной из встреч, которые иногда проводятся между представителями российской и американской разведки, чтобы своими глазами увидеть Россию. Полимеропулос настаивает, что поехал в Москву не для участия в какой-нибудь разведывательной операции. Вначале россияне не очень хотели его визита, но в конце концов согласились.

Сотруднику ЦРУ стало плохо в начале поездки. После возвращения в США головокружение прошло, но другие симптомы недомогания у разведчика сохраняются и по сей день.

"Уже три года подряд меня ежедневно мучает мигрень. Это так и не прошло", - говорит Полимеропулос. Ему стало сложно полноценно работать, он был вынужден взять несколько месяцев отпуска и начать долгий процесс лечения.

BBC Марк Полимеропулос

Полимеропулос заподозрил неладное, потому что похоже симптомы, начиная с 2016 года, описывали американские дипломаты, базировавшиеся на Кубе, а затем и некоторые канадские госслужащие.

Некоторые пострадавшие говорили, что слышали внезапно появлявшийся шум, вызывавший сильную боль. Другие описывали, что ощущали давление на голову, что приводило к головокружению. Казалось, что-то, что вызывает эти симптомы, исходит из некоего определенного места под определенным углом. Это явление стало известно как "Гаванский синдром".

Случай в Гаване

В конце 2016 американские дипломаты, работавшие в гаванском посольстве, стали массово сообщать о том, что слышали странный звук. Он напоминал стрекот сверчков, но с подозрительным механическим звучанием.

Сам по себе этот факт не привлек бы никакого внимания, если бы не одна важная деталь. Все дипломаты, слышавшие странный звук, жаловались на схожие симптомы — головную боль, головокружение, ухудшение зрения и потерю слуха. Сперва такие случаи были единичными, однако постепенно количество пострадавших приблизилось к двадцати.

Симптомы, которые позже стали известны как «гаванский синдром», анализировали ученые со всего мира. Одни говорили, что дипломаты могли стать жертвой некоего тайного оружия. Другие — что американцы слышали сверчков, стали жертвой массовой истерии, группового психоза или отравления пестицидами.

Неврологи из Университета Пенсильвании, которые исследовали первых пациентов с «гаванским синдромом», установили, что массовая истерия и групповой психоз маловероятны — большинство пациентов даже не были знакомы. Симптомы также не могли появиться после отравления химикатами. Единственным органом, который пострадал в результате инцидентов, был мозг — на МРТ-снимках гаванских дипломатов и членов их семей обнаружили аномальные изменения. К тому же территориально инциденты не ограничивались Кубой.

Другие случаи

В 2018 году «гаванский синдром» добрался до Китая. Жертвами загадочной болезни стали дипломаты в Гуанчжоу.

Сотрудник Госдепартамента США Марк Ленци вспоминает, что однажды услышал звук, который напомнил ему «звук падения мрамора на пол». Вскоре после этого у него и его жены появились странные симптомы — головокружение, тошнота, головная боль и потеря памяти. Со временем похожие жалобы появились еще у десяти американцев.

В мае 2018 госсекретарь США Майк Помпео, бывший на момент кубинских событий главой ЦРУ, сказал, что симптомы одного американца, заболевшего в Китае, «очень похожи и полностью соответствуют» синдрому, поразившему дипломатов на Кубе.

Членов дипломатического корпуса снова эвакуировали. Однако чуть позже в Государственном департаменте передумали и классифицировали инциденты в Гуанчжоу как индивидуальные «проблемы со здоровьем». «Кубинские» дипломаты получили административные отпуска для реабилитации, а чиновникам, которые работали в Китае, пришлось уйти на больничный или в неоплачиваемый отпуск.

Издание The New York Times и GQ, ссылаясь на трех нынешних и бывших сотрудников ЦРУ, сообщили, что в течение 2017—2019 годов жертвами «гаванского синдрома» стал целый ряд сотрудников разведывательного управления.

Один агент стал жертвой «гаванского синдрома» в 2019 году, когда путешествовал под прикрытием по Восточной и Центральной Европе. Ему не повезло дважды — сначала в Польше, а затем в Грузии. У него были те же симптомы, что и у Марка Полимеропуса, а впоследствии и тот же диагноз — затылочная невралгия.

Подобная судьба постигла и двух высокопоставленных офицеров ЦРУ в 2019 году, во время встречи разведчиков в Австралии. Они были в гостиничном номере, когда услышали характерный звук, а затем почувствовали тошноту, головокружение, давление в голове и звон в ушах.

Впоследствии офицеры поехали на Тайвань, где встретились с представителями разведывательного управления. В отеле им снова стало плохо. Источники отмечают, что среди этих офицеров был один из пяти самых влиятельных людей в агентстве.

Винят Россию

Ряд ученых и журналистов предположили, что «гаванский синдром» мог быть следствием микроволнового оружия. Именно оно может поражать мозг через стены, окна и даже на расстоянии в несколько километров.

Ряд работников ЦРУ склонялись к той же гипотезе и предположили, что за атаками стоит Россия. Жертвами «атак» стали Полимеропус и его коллеги, которые занимались российскими делами. А Россия является одной из стран, которые больше всех изучали биологическое воздействие микроволн.

Москва все отрицает. "У нас нет никакой информации о наличии у России "направленного микроволнового оружия " или о случаях применения такого оружия. Такие провокационные, беспочвенные домыслы и фантастические гипотезы не могут считаться серьезным предметом для комментариев", - говорят в российском МИДе.