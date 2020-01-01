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В США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых

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Пенсионер выстрелил в работника дома престарелых, тот в тяжелом состоянии госпитализирован. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Дом престарелых в Лафайетт
Дом престарелых в Лафайетт
thedenverchannel.com

В американском городе Лафайетт в штате Колорадо 95-летний постоялец дома престарелых ранил сотрудника учреждения из огнестрельного оружия. Потерпевшего увезли в больницу, сообщает местный телеканал Denver Channel.

Инцидент произошел утром в среду, 3 февраля. Приехавшие на вызов полицейские задержали пожилого стрелка в его комнате. Мужчина сопротивления не оказывал.

40-летний работник дома престарелых госпитализирован в тяжелом состоянии.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. В полиции уточнили, что подозреваемый использовал небольшой пистолет, и был произведен только один выстрел.

Как сообщалось ранее, в США при обыске по делу о детской порнографии были убиты два агента ФБР.

Также Korrespondent.net писал, что в США при стрельбе погибли пять детей.
 

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Теги: США, пенсионер, стрельба, полиция, стрельба из пистолета, дом престарелых
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Источник: korrespondent.net

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