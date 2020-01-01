США будут следить за достройкой Северного потока-2
Власти США намерены следить за реализацией проекта Северный поток - 2, а принимать решение о санкциях будут по необходимости. Об этом в среду, 3 февраля, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, трансляция брифинга велась на YouTube-канале ведомства.
"Мы будет отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода, и, если такая деятельность будет иметь место, мы примем решение о применимости санкций", - сказал Прайс.
Он отметил, что в этом случае санкции - "лишь один из многих важных инструментов".
"Мы будем теснее работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы укрепить энергетическую безопасность Европы", - заключил представитель Госдепа США.
Прайс также вновь повторил высказывавшееся ранее американскими властями мнение о том, что Северный поток - 2 представляет собой "плохую сделку" для Европы.
Против проекта активно выступают США, которые ввели санкции не только против компаний, непосредственно участвующих в строительстве, но и против компаний, предоставляющих проекту страховые и сертификационные услуги.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсуждали вопрос СП-2. Утверждается, что Вашингтон готов начать переговоры об отказе от санкций против газопровода, если Берлин представит предложения, которые устранят опасения Штатов.
При этом Белом доме ранее сообщали, что Байден считает Северный поток-2 "плохой сделкой" для стран Европы.
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