США будут следить за достройкой Северного потока-2

"Санкции - это лишь один из многих важных инструментов" в арсенале вашингтонской администрации, отметили в Госдепартаменте США.

США примут решение по санкциям в отношении "Северного потока - 2" после завершения его строительства Bloomberg

Власти США намерены следить за реализацией проекта Северный поток - 2, а принимать решение о санкциях будут по необходимости. Об этом в среду, 3 февраля, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, трансляция брифинга велась на YouTube-канале ведомства.



"Мы будет отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода, и, если такая деятельность будет иметь место, мы примем решение о применимости санкций", - сказал Прайс.

Он отметил, что в этом случае санкции - "лишь один из многих важных инструментов".



"Мы будем теснее работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы укрепить энергетическую безопасность Европы", - заключил представитель Госдепа США.

Прайс также вновь повторил высказывавшееся ранее американскими властями мнение о том, что Северный поток - 2 представляет собой "плохую сделку" для Европы.

Против проекта активно выступают США, которые ввели санкции не только против компаний, непосредственно участвующих в строительстве, но и против компаний, предоставляющих проекту страховые и сертификационные услуги.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсуждали вопрос СП-2. Утверждается, что Вашингтон готов начать переговоры об отказе от санкций против газопровода, если Берлин представит предложения, которые устранят опасения Штатов.

При этом Белом доме ранее сообщали, что Байден считает Северный поток-2 "плохой сделкой" для стран Европы.

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