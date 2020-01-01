Пхукет будет готов принимать вакцинированных туристов

Таиланд, чьи доходы от туризма составляют пятую часть в экономике, открыл границы для зарубежных путешественников в октябре прошлого года.

Пхукет будет готов принимать привитых от коронавирусной инфекции иностранных туристов с октября 2021 Unsplash

Тайский остров Пхукет будет готов принимать привитых от коронавирусной инфекции иностранных туристов с октября 2021 года без прохождения 14-дневного карантина. Об этом в среду, 3 февраля, пишет издание Insider.

"К 1 сентября на курортном острове планируется вакцинировать 70% населения (общая численность - около 400 тыс. человек), что поможет сформировать коллективный иммунитет. Пхукет рассматривает возможность покупки китайской вакцины SinovacBiotech, эффективность которой, согласно исследованиям, составляет 50,4%", - пишет портал.

Проект будет финансироваться несколькими организациями, включая Торговую палату и Туристическую ассоциацию Пхукета.

"Мы не можем больше ждать, иначе мы не выживем. Если мы пропустим зимний сезон 2021/2022, мы потеряем еще один год", - приводит TheInsider слова представителей ассоциации.

Участники инициативы назвали свой план “Пхукет 1 октября”. Среди них, в частности, Торговая палата Пхукета и Туристическая ассоциация Пхукета.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в Таиланде составило более 21 тыс. человек.

В ВОЗ оценили риски для путешественников

Напомним, 43 коммерческих авиакомпании по всему миру полностью или временно прекратили работу с начала нынешнего года.

Также сообщалось, что Украина попала в рейтинг самых опасных направлений для путешествий в 2021 году.

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