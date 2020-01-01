ЕСПЧ разрешил швейцарским нищим просить подаяния

До сих пор попрошайничество было запрещено в большинстве швейцарских кантонов, причем в некоторых из них нельзя только навязчиво просить денег, а стоять молча и принимать милостыню можно.

ЕСПЧ просит наказывать попрошаек только в тех случаях, когда они ведут себя агрессивно Unsplash

В Швейцарии временно приостановили действие запрета на попрошайничество. Соответствующее решение было принято в стране на фоне вынесения вердикта Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), рассмотревшим дело о тюремном заключении одной из женевских попрошаек. Об этом в среду, 3 февраля, сообщило издание Blick.

Сообщается, что в связи с решением суда правоохранительные органы Швейцарии перестанут возбуждать дела в отношении просящих милостыню граждан.

"Швейцарские власти обязаны выплатить компенсацию женщине из Румынии, которая занималась попрошайничеством на одном из шоссе в Женеве и была за это оштрафована на 500 франков - примерно 466 евро. Поскольку у нее не было работы и она не получала социальной помощи, платить ей было нечем, и за неуплату штрафа ее поместили на пять дней в следственный изолятор", - рассказывает издание.

История получила продолжение. Спустя семь лет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к выводу, что наказание не соответствовало целям борьбы с организованной преступностью или защиты прав местных жителей. Более того, политика властей Швейцарии противоречит статье о праве на уважение частной и семейной жизни Европейской конвенции по правам человека.

В сообщении суда говорится, что пострадавшая не имела средств к существованию и, "находясь в крайне уязвимой ситуации, имела право на сохранение человеческого достоинства, на возможность выразить свое горе и попытаться исправить свое положение просьбами о помощи". Теперь кантон Женева должен будет выплатить ей 922 евро в качестве компенсации морального ущерба.

На фоне постановления ЕСПЧ прокуратура Женевы призвала власти страны изменить действующий с 2008 года закон, запрещающий просить милостыню. Так, ведомство предложило наказывать попрошаек только в тех случаях, когда они ведут себя агрессивно, а также попрошайничают с детьми или делают это вблизи банкоматов.

Напомним, вЗапорожье задержали женщину, которая отдала своего малолетнего сына за деньги "покупателю", чтобы мальчик бродяжничал, выпрашивая деньги на улицах города.

Также, город Эскильстуна стал первым муниципалитетом в Швеции, который ввел разрешения на попрошайничество.

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