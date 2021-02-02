Доходы Иванки Трамп и ее мужа резко упали

Из декларации пары следует, что падение доходов супругов Кушнер за последний год составило около 20%.

Доходы дочери бывшего главы Белого дома Дональда Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера резко сократились под конец президентского срока республиканца. Об этом в среду, 3 февраля, пишет Bloomberg.



Так, пара сообщила о суммарном доходе за прошлый год и первые 20 дней 2021-го примерно в 120 млн. долларов. По сравнению с аналогичным предыдущим периодом это меньше на 23%, указывает агентство. Тогда Трамп и Кушнер заработали 156 млн. долларов.



“Доходы Трамп и Кушнера упали на фоне президентства Дональда Трампа и работы супругов на администрацию”, - указывает Bloomberg.

В то же время, в 2017 году, вскоре после прихода в штат Белого дома, пара сообщила о доходе в размере 195 млн. долларов, однако это первоначальное раскрытие охватило более длительный период, чем последующие, отмечает агентство.

Помимо этого, Bloomberg и The New York Times изучили отчет Дональда Трампа за 2020 год и сравнили его с более ранними декларациями. Выяснилось, что доходы Трампа также постепенно снижались с 2017 года, когда он вступил в должность главы государства. А за год они сократились примерно на треть.

Общий доход Trump Organization, которая управляет всеми активами Трампа, составил за отчетный период не менее 278 млн. долларов, что почти на 38% меньше, чем результат 2019 года. В декларации, опубликованной в начале президентского срока, Трамп зафиксировал доходы в размере более 528,9 млн. долларов.

Напомним, два известных финансовых учреждения Deutsche Bank и Signature Bank, которые обслуживают Дональда Трампа, его бизнес и членов семьи, отказались от деловых отношений с ним.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Нью-Йорка занялся доходами Иванки Трамп. Его заинтересовали гонорары дочери президента США.

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