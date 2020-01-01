В Японию на постоянное базирование прибыл новейший эсминец США

Rafael Peralta – один из новейших и самых продвинутых кораблей ВМС США. Он был введен в эксплуатацию в 2017 году.

Американский ракетный эсминец Rafael Peralta типа Arleigh Burke прибыл на постоянное базирование в порт военно-морской базы Йокосука в Японии. Об этом сообщило командование 7-го флота ВМС США.

Указано, что Rafael Peralta – один из новейших и самых продвинутых кораблей ВМС США. Он был введен в эксплуатацию в 2017 году. Это 65 корабль в своей сериии.

"Такие корабли демонстрируют нашу приверженность обеспечению региональной безопасности и поддержки наших союзников и партнеров в деле реализации верховенства закона в Индийско-Тихоокеанском регионе", – говорится в сообщении.

Как известно, сейчас в Черном море находятся два американских ракетных эсминца – USS Porter и USS Donald Cook. На прошлой неделе эти корабли провели морскую операцию с участием авиации.

Также сообщалось, что на этой неделе ВМС Украины и США провели тренировку в Черном море типа PASSEX. Ее целью было совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС двух стран.

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