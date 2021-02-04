В Гане при столкновении двух автобусов погибли 17 человек

Два пассажирских автобуса столкнулись на автомагистрали, соединяющей города Кумаси и Тамале.

В Африке часто происходят ДТП с многочисленными жертвами ghanaweb.com

На севере Ганы 17 человек погибли и еще 44 пострадали в результате ДТП. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию в четверг, 4 февраля.

"Авария произошла из-за лобового столкновения двух пассажирских автобусов, ехавших в противоположных направлениях по автомагистрали, соединяющей города Кумаси и Тамале, около населенного пункта Буйпе", – говорится в сообщении.

На месте погибли 16 человек, еще один умер в больнице, где проходил лечение. 44 человека, находившиеся в салоне двух автобусов, получили травмы различной степени тяжести и в настоящий момент проходят лечение в медучреждениях Буйпе.

Полиция ведет расследование для определения причины аварии.

Накануне в Уганде на скоростном шоссе столкнулись пять авто, в результате чего погибли по меньшей мере 32 человека. Дорожная компания проводила ремонт дороги, не выставив предупреждающие знаки, а водитель грузовика с пассажирами в кузове не справился с управлением.

Ранее сообщалось, что в Крыму погибли четыре человека во время лобового столкновения двух авто.

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