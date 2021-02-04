В Гане при столкновении двух автобусов погибли 17 человек
На севере Ганы 17 человек погибли и еще 44 пострадали в результате ДТП. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию в четверг, 4 февраля.
"Авария произошла из-за лобового столкновения двух пассажирских автобусов, ехавших в противоположных направлениях по автомагистрали, соединяющей города Кумаси и Тамале, около населенного пункта Буйпе", – говорится в сообщении.
На месте погибли 16 человек, еще один умер в больнице, где проходил лечение. 44 человека, находившиеся в салоне двух автобусов, получили травмы различной степени тяжести и в настоящий момент проходят лечение в медучреждениях Буйпе.
Полиция ведет расследование для определения причины аварии.
Накануне в Уганде на скоростном шоссе столкнулись пять авто, в результате чего погибли по меньшей мере 32 человека. Дорожная компания проводила ремонт дороги, не выставив предупреждающие знаки, а водитель грузовика с пассажирами в кузове не справился с управлением.
Ранее сообщалось, что в Крыму погибли четыре человека во время лобового столкновения двух авто.
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