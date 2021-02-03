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Байден определился с кандидатом на пост главы ЦРУ

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Уильям Бернс может стать первым карьерным дипломатом на посту директора ЦРУ, в случае утверждения Сенатом США.
Уильям Бернс в 2005-2008 годах был послом США в России
Уильям Бернс в 2005-2008 годах был послом США в России

Президент США Джо Байден выдвинул на утверждение в Сенат на пост директора Центрального разведывательного управления кандидатуру Уильяма Бернса. Об этом накануне сообщила пресс-служба Белого дома.

При президенте Бараке Обаме Бернс возглавлял делегацию США на переговорах "шестерки" международных посредников с Ираном по иранской ядерной проблеме, в 2005-2008 годах был послом США в России.

Впервые о намерении назначить Бернса главой ЦРУ Байден объявил еще 11 января. Тогда он сказал, что Бернс "разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной, и что преданные профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают нашей благодарности и уважения".

В случае утверждения сенатом Бернс станет первым карьерным дипломатом на посту директора ЦРУ.

Глава американского государства назвал миграционную политику предыдущей администрации национальным позором.

Накануне Джо Байден подписал три указа, касающиеся миграционной политики государства, которыми отменил некоторые законодательные акты своего предшественника Дональда Трампа. Новый президент назвал миграционную политику предыдущей администрации национальным позором.

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Теги: США, ЦРУ, Байден, дипломат, Джозеф Байден, посол, назначение, Сенат США, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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