США приостановили вывод войск из Германии

Команда Байдена пересматривает решение, принятое администрацией Трампа, но пока не уточняет будущую численность войск в Европе.

Команда президента Джо Байдена приостановила планы по выводу тысяч американских военных из Германии и пересматривает это решение предыдущий администрации. Об этом заявил командующий войсками США в Европе генерал Тод Уолтерс, сообщает Politico в четверг, 4 февраля.

По словам Уолтерса, новый министр обороны Ллойд Остин "находится в процессе проведения очень и очень тщательной проверки" плана.

"Предварительное планирование, которое продолжалось по предварительной инициативе, было приостановлено, чтобы наш министр обороны и эта администрация могли провести тщательный анализ всего, что произошло до момента, когда госсекретарь (министр обороны - ред.) Остин вступил в должность", - сказал он.

В то же время он не знает, какое решение администрация Байдена примет относительно будущей численности войск в Европе.

"Что я скажу на данный момент, так это то, что все варианты отложены и все они будут пересмотрены", - подытожил он.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп решил сократить численность американских войск в Германии до 25 тысяч. Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что Берлин платит в НАТО только 1% процент от ВВП, хотя должен платить 2%. Таким образом, как считает Трамп, ФРГ подводит альянс.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас назвал сокращение американского контингента неудивительным, охарактеризовав отношения двух стран как сложные.

Все сложно. Зачем Трамп выводит войска из Германии

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