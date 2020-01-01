Переворот в Мьянме: военные заблокировали Facebook

Жители использовали платформу, чтобы выразить протест и организовать акции гражданского неповиновения. Соцсеть будет заблокирована до 7 февраля.

Захватившие власть военный в Мьянме заблокировали доступ к Facebook и другим мессенджерам. Об этом сообщает Reuters в четверг, 4 февраля.

Как заявили в Министерстве связи и информации, Facebook, которым пользуется половина из 53 миллионов жителей в Мьянме, будет заблокирован до 7 февраля.

"Сейчас есть люди, которые нарушают стабильность страны ... распространяют фейковые новости и дезинформацию и вызывают непонимание среди людей, используя Facebook", - заявили в министерстве.

При этом некоторые жители страны имеют доступ к соцсети, в частности, с помощью VPN.

Отметим, что через соцсети жители выражали протест и делились планами об акциях гражданского неповиновения.

Напомним, что ранее в Мьянме военные закрыли авиасообщение. Иностранные посольства в Мьянме сообщили гражданам своих стран о приостановке международного авиасообщения до 30 апреля.

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