Переворот в Мьянме: военные заблокировали Facebook
Захватившие власть военный в Мьянме заблокировали доступ к Facebook и другим мессенджерам. Об этом сообщает Reuters в четверг, 4 февраля.
Как заявили в Министерстве связи и информации, Facebook, которым пользуется половина из 53 миллионов жителей в Мьянме, будет заблокирован до 7 февраля.
"Сейчас есть люди, которые нарушают стабильность страны ... распространяют фейковые новости и дезинформацию и вызывают непонимание среди людей, используя Facebook", - заявили в министерстве.
При этом некоторые жители страны имеют доступ к соцсети, в частности, с помощью VPN.
Отметим, что через соцсети жители выражали протест и делились планами об акциях гражданского неповиновения.
Напомним, что ранее в Мьянме военные закрыли авиасообщение. Иностранные посольства в Мьянме сообщили гражданам своих стран о приостановке международного авиасообщения до 30 апреля.
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