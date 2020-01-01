Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях из-за Навального

Шесть сенаторов представили двухпартийный законопроект о привлечении России к ответственности за "злонамеренную деятельность".

Сенаторы требуют составить доклад об активах президента РФ Владимира Путина и его окружения Посольство Украины в США

В США шесть сенаторов внесли в Конгресс законопроект о введении санкций в отношении России в связи с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом стало известно в четверг, 4 февраля.

Так, демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, а также республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио представили двухпартийный законопроект о привлечении России к ответственности за "злонамеренную деятельность", сообщается на сайте Рубио. Впервые эта группа сенаторов предлагала данный законопроект в сентябре.

Законопроект предписывает администрации президента США Джо Байдена определить, нарушил ли Кремль законы, запрещающие применение химического и биологического оружия. Если будет установлено, что те или иные чиновники нарушили международное законодательство, предлагается ввести против них санкции.

Также, согласно документу, президент США должен не позднее, чем через 90 дней после вступления в силу законопроекта, представить Конгрессу доклад с указанием лиц, ответственных за отравление Навального. В отношении этих лиц предлагается ввести санкции в соответствии с глобальным "актом Магнитского".

Кроме того, законодатели предлагают не позднее 180 дней со дня принятия настоящего законопроекта госсекретарю США по согласованию с директором Нацразведки представить Конгрессу доклад с подробным изложением обстоятельств убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова. В отношении виновных также предлагается ввести санкции.

Помимо прочего, сенаторы требуют составить доклад об активах президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Законодатели также настаивают, чтобы госсекретарь решительно призвал правительство Германии отказаться от поддержки проекта Северный поток-2, который, по их мнению, сделает Европу более зависимой от России.

Наряду с этим, в законопроекте содержится призыв к освобождению политических заключенных.

"Конгресс призывает правительство Российской Федерации немедленно освободить Навального и всех других политических заключенных, которые в данный момент находятся в тюрьме за осуществление своих основных прав", – говорится в тексте документа.

Напомним, в Германии уже заговорили о новых санкциях против РФ из-за приговора Навальному.Об этом сказал пресс-секретарь канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.

Ранее на этой неделе суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии общего режима. Также он должен выплатить 500 тысяч рублей штрафа.

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