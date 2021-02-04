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В РФ заявили, что в Украине работают киберподразделения США

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В российском центре по компьютерным инцидентам заявили, что американские киберподразделения разворачиваются по всему миру.
В РФ заявили об американских кибервоенных в Украине
В РФ заявили об американских кибервоенных в Украине

В России заявили, что киберподразделения США уже находятся по всему миру, в том числе в Украине, Черногории и Северной Македонии. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на слова замдиректора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николая Мурашова.

"Под предлогом защиты выборов инфраструктурами союзников в настоящее время по всему миру разворачиваются американские киберподразделения. Согласно официальным данным военных ведомств, американские киберкоманды разместили своих специалистов на территории Черногории, Македонии, Украины", - сказал Мурашов.

По его словам, формулировка их заявлений позволяет предположить, что этот список не является полным.

Также Мурашов заявил, что киберкоманды США открыто признают, что эти подразделения обладают силами и средствами для проведения компьютерных атак, которые успешно применяются на практике против любой информационной инфраструктуры, из которой, по их мнению, исходит угроза. Также, по его словам, на территории Великобритании развернута группа по борьбе с кибермошенничеством, созданная секретной службой США.

Мурашов подчеркнул, что в задачу подразделений входит выявление, предотвращение и ликвидация последствий компьютерных атак с целью ареста и осуждения совершающих их лиц.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что США выделят Украине $38 млн на кибербезопасность.

Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины будет сотрудничать с крупнейшими частными компаниями США и Израиля в борьбе с киберугрозами.

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Теги: Россия, Россия-США, США, киберпреступность, кибератака, кибербезопасность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Kettle    04.02.2021, 14:14
Оценка:  +4
Kettle
Даже если и работает, то какое дело до этого рф?
бяка-zluka    04.02.2021, 14:14
Оценка:  +5
бяка-zluka
а им до всего есть дело, в каждую дырку надо залезть.
kerrohhop    04.02.2021, 13:57
Оценка:  -26
kerrohhop
Нет оснований не верить этой информации.Ведь всем давно известно что США-это исчадие ада на Земле.
Путин-Xyйло    04.02.2021, 14:03
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
А кацапы произошли от рептилоидов и хотят вернуться на родину
бяка-zluka    04.02.2021, 14:13
Оценка:  +5
бяка-zluka
а кцы типа белые и пушистые.
бяка-zluka    04.02.2021, 14:14
Оценка:  +6
бяка-zluka
у ваты сегодня праздник....
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