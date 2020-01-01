Пакистан испытал баллистическую ракету Ghaznavi

Вооруженные силы Пакистана продолжают разрабатывать и модернизировать баллистическое ракетное вооружение.

В Пакистане на полигоне в районе города Равалпинди провели успешный учебный пуск баллистической ракеты класса земля-земля Ghaznavi. Об этом сообщило информационное агентство Dispatch News Desk.

За запуском наблюдал командующий стратегическими силами сухопутных войск Пакистана генерал-лейтенант Мухаммед Али.

"Командование стратегических сил высоко оценило оперативную готовность и отличные стандарты эксплуатации системы вооружения", - говорится в сообщении.

Президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан поздравили командование стратегических сил армии, ученых и инженеров с успешным проведением запуска ракеты.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Пакистана 10 августа 2020 года обстреляли из стрелкового оружия и минометов ряд районов в секторе Пунч на линии контроля в Кашмире.

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