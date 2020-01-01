Наводнение в Германии: Рейн вышел из берегов
В Германии из-за паводка небольшой населенный пункт Рис-Гритерорт на западе Германии оказался отрезанным от большой земли. Об этом сообщает Associated Press.
Вода реки Рейн затопила единственную дорогу, ведущую к поселку. Отмечается, что такие ситуации не редки в регионе, поэтому местных жителей несколько раз в день перевозит лодка пожарной охраны.
Судоходство на Рейне в районе Кельна приостановлено. Предупреждение о возможном наводнении объявлено также в некоторых районах юга Германии.
Cмотрите фотогалерею: Наводнение в Германии: Рейн вышел из берегов
Ранее сообщалось, что в турецком городе Измире произошло масштабное наводнение, стихия унесла жизни двух людей.
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