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Наводнение в Германии: Рейн вышел из берегов

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Продолжающиеся дожди и таяние снега привели к наводнениям. Судоходство на Рейне в районе Кельна приостановлено.
Наводнение в Германии
Наводнение в Германии

В Германии из-за паводка небольшой населенный пункт Рис-Гритерорт на западе Германии оказался отрезанным от большой земли. Об этом сообщает Associated Press.

Вода реки Рейн затопила единственную дорогу, ведущую к поселку. Отмечается, что такие ситуации не редки в регионе, поэтому местных жителей несколько раз в день перевозит лодка пожарной охраны.

Судоходство на Рейне в районе Кельна приостановлено. Предупреждение о возможном наводнении объявлено также в некоторых районах юга Германии.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Измире произошло масштабное наводнение, стихия унесла жизни двух людей.

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Теги: Германия, наводнение, Кельн, фоторепортаж, непогода
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Источник: korrespondent.net

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