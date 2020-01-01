Суд в Европе впервые приговорил к тюремному сроку дипломата из Ирана

Сотрудник иранского посольства в Вене Асадоллу Ассади был признан виновным в покушении на террористический акт.

Суд в бельгийском Антверпене приговорил иранского дипломата Асадоллу Ассади к 20 годам тюремного заключения по обвинению в подготовке взрыва на собрании оппозиционной иранской группы во Франции. Об этом сообщает Reuters в четверг, 4 февраля.

Указано, что сотрудник иранского посольства в Вене был признан виновным в покушении на террористический акт после того, как полиция из трех стран ЕС сорвала попытку взрыва на заседании Национального совета сопротивления Ирана под Парижем в июне 2018 года. В том же году Ассади был задержан в Германии в 2018 году. Тогда же в Бельгии были задержаны супруги – бельгийские подданные иранского происхождения, во Франции – еще трое подозреваемых.

Кроме Ассади суд приговорил еще троих иранцев к 15, 17 и 18 годам заключения за участие в организации преступления.

Подчеркивается, что это первый судебный процесс в отношении официального представителя Ирана, подозреваемого в терроризме, в Евросоюзе после иранской революции 1979 года.

"Приговор показывает две вещи: дипломат не имеет иммунитета перед уголовным преступлением… и ответственность иранского государства за то, что могло быть кровавой расправой", – заявил представитель стороны обвинения Жорж-Анри Ботье у здания суда в Антверпене.

Напомним, суд ООН признал свою юрисдикцию в деле между США и Ираном. Возражения американской стороны инстанция отклонила, заявил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.

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