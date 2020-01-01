ВОЗ отреагировала на пожар в COVID-больнице Запорожья

В организации выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

На пожар в больнице Запорожья отреагировали в ВОЗ

В ВОЗ отреагировали на пожар в COVID-больнице в Запорожье. Об этом в Twitter заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в четверг, 4 февраля.

"С грустью узнал о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, где находятся пациенты с COVID-19. Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких. Мы солидарны Украиной и Министерством здравоохранения и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Клюге.

Напомним, что в результате пожара в Запорожской обласной инфекционной больнице погибли четыре человека. Трое из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких в реанимационном блоке.

Ранее стало известно, что пожар в больнице Запорожья мог произойти из-за взрыва аппарата искусственной вентиляции легких. В помещении, где не было пожарной сигнализации, взорвалось кислородное оборудование.

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