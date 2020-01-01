Любовь Камалы Харрис к модному итальянскому бренду разозлила американцев

Пользователей сети возмутила непатриотичность вице-президента, а также то, что вещи ее любимого бренда дорогие.

Основателей бренда, одежду которого носит Харрис, обвиняли в расизме

Вице-президента США Камалу Харрис раскритиковали американцы за ее любовь к модному бренду Dolce & Gabbana. Граждане посчитали, что носить наряды люксовой итальянской марки непатриотично, пишет Independent.

Так, например, 56-летняя Харрис в одежде от Dolce & Gabbana была на приеме у президента США Джо Байдена, встречалась с главой Минфина Джанет Йеллен.

"D&G - это бренд, вокруг которого ведется много политических споров", - заявила автор Instagram-аккаунта Kamala’s Closet (Гардероб Камалы) Виттория Виньоне.

Пользователи согласились с ней. Они посчитали, что вице-президент не должна носить одежду от Dolce & Gabbana поскольку бренд не является американским, к тому же вещи модного дома дорогие.

В сети также припомнили, что основателей бренда Доменико Дольче и Стефано Габбана обвиняли в расизме из-за рекламного ролика. В одном их них китаянка безуспешно пыталась съесть итальянскую еду китайскими палочками, а закадровый голос это едко комментировал.

Также Харрис попеняли в том, что создатели ее любимого бренда сотрудничали с экс-первой леди США Меланией Трамп, тогда как другие модельеры отказывались с ней работать.

Ранее мы писали, что образ вице-президента США нашли в Симпсонах.

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