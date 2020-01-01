В ОАЭ туристка попала под суд из-за мата в переписке с украинкой

Женщину не выпустили из страны, так как несколькими месяцами ранее на нее пожаловалась знакомая за нецензурное выражение в WhatsApp.

Туристка послала два слова в WhatsApp и пошла под суд в ОАЭ

В Дубае, ОАЭ, британская туристка пошла под суд из-за нецензурной фразы, отправленной в WhatsApp своей украинской соседке по квартире. Об этом сообщает Daily Mail в четверг, 4 февраля.

Инцидент произошел 30 января. 31-летняя менеджер по персоналу из Глостершира должна была улететь в Британию к семье. За несколько минут до вылета девушку задержали сотрудники аэропорта - ей сообщили, что она не имеет права покидать Эмираты, так как против нее заведено уголовное дело.

Как выяснилось, соседка женщины написала на нее заявление об оскорблении после того, как в октябре они поссорились в WhatsApp. Конфликт возник, так как девушки не могли договориться, кто во время режима изоляции будет использовать обеденный стол для работы. Как пишет издание, британка написала соседке "f*** you".

Теперь британке грозит два года тюрьмы или крупный штраф, так как ее соседка отказалась отзывать жалобу. Британка жила в Дубае с 2018 года, и, по ее словам, у нее никогда не было проблем с законом.

"Гости страны могут быть арестованы, задержаны и привлечены к уголовной ответственности за ругательство, оскорбительное заявление или комментарий (даже сказанный во время ссоры), согласно законам ОАЭ о киберпреступности", - пояснил Радха Стирлинг, представитель задержанной.

Правила позволяют мстительным людям и провокаторам шантажировать и "наказывать" даже незнакомых людей, добавил он.

Напомним, что ранее Супрун рассказала о пользе мата. Когда коллеги начинают между собой материться, значит, они стали командой, сообщила глава Минздрава.

Также сообщалось, что мат улучшает здоровье и объединяет сотрудников. Ученые заговорили о пользе мата на работе. Мало того, те, кто использует нецензурную лексику, имеет общее состояние спокойствия, контроля и благополучия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet