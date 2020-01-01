В Греции взрывом разрушена гостиница
Неработающая четырехэтажная гостиница была разрушена в результате взрыва. Полиция и спасатели устанавливают причину взрыва.
В греческом городе Кастория на севере страны разрушена взрывом неработающая четырехэтажная гостиница. Об этом сообщает EPT.
Здание в результате взрыва полностью разрушено. Обломки и конструкции здания разбросаны на 80 метров вокруг.
По данным полиции, во время взрыва в здании не было людей. Причину разрушения гостиницы выясняют пожарная служба и полиция.
Район оцеплен, движение остановлено. Полиция также заблокировала главную дорогу, ведущую в город Кастория и проходящую недалеко от отеля.
Ранее сообщалось, что в Польше на горнолыжном курорте Щирк произошел взрыв газа в жилом доме.
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