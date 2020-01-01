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В Греции взрывом разрушена гостиница

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Неработающая четырехэтажная гостиница была разрушена в результате взрыва. Полиция и спасатели устанавливают причину взрыва.

В греческом городе Кастория на севере страны разрушена взрывом неработающая четырехэтажная гостиница. Об этом сообщает EPT.

Здание в результате взрыва полностью разрушено. Обломки и конструкции здания разбросаны на 80 метров вокруг.

По данным полиции, во время взрыва в здании не было людей. Причину разрушения гостиницы выясняют пожарная служба и полиция.

Район оцеплен, движение остановлено. Полиция также заблокировала главную дорогу, ведущую в город Кастория и проходящую недалеко от отеля.

Ранее сообщалось, что в Польше на горнолыжном курорте Щирк произошел взрыв газа в жилом доме.

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Теги: Греция, видео, гостиница, взрыв, разрушения
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Источник: korrespondent.net

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