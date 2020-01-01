В Польше погиб украинец, сорвавшись со строительных лесов
В польском городе Катовице 55-летний гражданин Украины на стройке офисного здания сорвался с лесов. Чтобы госпитализировать пострадавшего, понадобилось два часа. Мужчина скончался в больнице, пишет Dziennik Zachodni.
Украинец упал с 12 этажа на этаж ниже. Он ударился головой и потерял сознание.
Спасатели не смогли подъехать близко к строящемуся небоскребу. Пока ждали прибытия из соседнего города специальной высотно-спасательной группы, украинцу оказывали доврачебную помощь на месте происшествия.
Пострадавшего с помощью строительного крана удалось эвакуировать через два часа. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в лечебное учреждение.
В больнице в тот же день он скончался. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
Смерть украинца в Польше: причину гибели не смогли установить
Напомним, что в Польше обнаружили тело 34-летней украинки.
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