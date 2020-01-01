В Польше погиб украинец, сорвавшись со строительных лесов

Для эвакуации пострадавшего вызвали спецгруппу из соседнего города. Мужчина скончался в больнице в день госпитализации.

При падении мужчина ударился головой и потерял сознание dziennikzachodni.pl

В польском городе Катовице 55-летний гражданин Украины на стройке офисного здания сорвался с лесов. Чтобы госпитализировать пострадавшего, понадобилось два часа. Мужчина скончался в больнице, пишет Dziennik Zachodni.

Украинец упал с 12 этажа на этаж ниже. Он ударился головой и потерял сознание.

Спасатели не смогли подъехать близко к строящемуся небоскребу. Пока ждали прибытия из соседнего города специальной высотно-спасательной группы, украинцу оказывали доврачебную помощь на месте происшествия.

Пострадавшего с помощью строительного крана удалось эвакуировать через два часа. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в лечебное учреждение.

В больнице в тот же день он скончался. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Смерть украинца в Польше: причину гибели не смогли установить

Напомним, что в Польше обнаружили тело 34-летней украинки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet