В Сомали объявили ЧП из-за нашествия саранчи

Саранча быстро распространяется на новые территории. Существует угроза потери урожая, говорят в ООН.

В Сомали ввели чрезвычайное положение из-за нашествия пустынной саранчи. Об этом сообщает местный новостной портал Garowe в четверг, 4 февраля.

ЧП объявлено Министерством сельского хозяйства Сомали, при этом наиболее критическая ситуация складывается в южных районах страны.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) предупредила, что ветры и дожди создали благоприятные условия для размножения пустынной саранчи.

"Насекомые быстро распространяются на все новые районы, что создает угрозу потери урожая", - сказано в заявлении организации.

Отметим, что пустынная саранча является самым опасным вредителем из всего семейства этих насекомых. Орды насекомых способны преодолевать за сутки до 150 километров, опустошая все на своем пути.

Как сообщалось в январе, в Африке зафиксировали крупнейшее нашествие саранчи за 25 лет. Тогда в воздухе постоянно распыляли пестициды, чтобы противодействовать нашествию.

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