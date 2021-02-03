Илон Маск признал проблемы с качеством электромобилей Tesla

Миллиардер согласился с критикой своего детища и посоветовал не покупать электрокары сразу после того, как они выходят на рынок.

Американский предприниматель, основатель и глава компаний Tesla и Spaсe Х Илон Маск признал, что у его электромобилей Tesla имеются проблемы с качеством. При этом ранее миллиардер крайне резко реагировал на любую критику, пишет CNN.

В 2018 году технический консультант Сэнди Манро жестко охарактеризовал Model 3. Он выявил разные недостатки, например, проблемы с окраской и неравномерные зазоры между внешними панелями. Манро отметил, что эти "недостатки можно увидеть в автомобилях Kia 90-х годов". Он также подчеркнул, что "не может себе представить, как они это выпустили в продажу".

И вот Маск обратился к Монро со словами: "Ваша критика была точной".

Илон Маск также заявил, что приобретать электромобиль сразу после выхода на рынок не всегда хорошая идея.

"Друзья спрашивают меня: "Когда лучше покупать автомобиль Tesla?" А я говорю: "Что ж, либо купите его в самом начале, либо когда производство выйдет на стабильный уровень", - сказал Маск.

До этого стало известно, что в США обязали Tesla отозвать 158 тысяч электромобилей. Речь идет об электромобилях Model S и Model X. Неполадки выявлены в блоке управления машинами.

Как сообщалось ранее, Tesla планирует выпускать новый бюджетный электромобиль к 2022 году.

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