Компания Shell закончила 2020 год с рекордным убытком

Снижение финансовых показателей произошло из-за низких цен на нефть и снижения спроса на энергоносители в условиях пандемии. 2020 год – один из худших для нефтяных компаний.

Британско-нидерландская компания Royal Dutch Shell представила результаты за четвертый квартал и 2020 год в целом. Чистый убыток компании за год составил 21,7 миллиардов. Этот показатель – рекордный. Он стал первым годовым убытком компании за несколько десятилетий, сообщается на сайте компании.

Приводится пример 2019 года, когда чистая прибыль Shell составляла 15,8 миллиардов долларов.

В отчете отмечается, что снижение показателей произошло из-за низких цен на нефть и снижения спроса на энергоносители в условиях пандемии.

Были моменты, когда цена на "черное золото" опускалась до 20 долларов за баррель, позже цены выросли до 56 долларов. Однако до цены 2019 года в 75 долларов так и не дотянулись.

Специалисты считают 2020 год – одним из худших для нефтяных компаний.

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