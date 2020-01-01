Дания построит "энергоостров" в Северном море за $34 млрд

Искусственный "зеленый" остров планируется ввести в эксплуатацию в 2033 году. Остров будет вырабатывать электроэнергию для 3 млн домашних хозяйств.

Остров будет размером с 18 футбольных полей peoplewithenergy.co.uk

Дания планирует строительство в Северном море искусственного острова, который будет производить и накапливать достаточно зеленой энергии для покрытия потребности в электроэнергии трех миллионов европейских домохозяйств, пишет Reuters.

На начальном этапе "энергоостров" будет размером с 18 футбольных полей. Сооружение свяжут с сотнями морских ветряных турбин и оно будет поставлять электроэнергию для домашних хозяйств и экологически чистый водород для использования в судоходстве, авиации, промышленности и транспорте.

Министр энергетики Дании Дэн Йоргенсен назвал строительство острова "великим моментом для страны и для глобального" зеленого" перехода".

Искусственный остров обойдется датскому бюджету в 210 миллиардов датских крон (33,87 миллиарда долларов). Он будет введен в эксплуатацию примерно в 2033 году.

"Зеленый" остров хотят построить и в Балтийском море.

Отметим, что Дания имеет обязательства, согласно которым должна к 2030 году сократить

выбросы парниковых газов на 70%. Это один из самых амбициозных планов в мире.

Дания, пионер в сфере ветроэнергетики, построила первую в мире морскую ветряную электростанцию почти 30 лет назад.

Как сообщалось ранее, Украина должна выплатить до $20 млрд за "зеленую" электроэнергию.

Добавим, что в Украине инвестировали в "зеленую" энергетику 1,2 млрд евро.

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