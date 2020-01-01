Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пелоси выступила за новые санкции против РФ

Комментариев: 0
Спикер американского Конгресса считает, что введение новых санкций необходимо из-за приговора Алексею Навальному.
Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси
Getty Images/AFP

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что в связи с последними событиями в России необходимо ввести новые ограничительные меры против этой страны. Свое мнение политик выразила во время брифинга в четверг, 4 февраля.

При этом Пелоси отметила, что первый шаг в этом направлении должна сделать администрация президента Джо Байдена.

Напомним, шесть американских сенаторов внесли в Конгресс законопроект о введении санкций в отношении России в связи с приговором оппозиционеру Алексею Навальному и массовыми задержаниями протестующих против решения суда Москвы.

Ранее в правительстве Германии также допустили введение дополнительных ограничительных мер против РФ из-за приговора российскому политику.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, спикер, конгресс, санкции, Навальный, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь