Пелоси выступила за новые санкции против РФ

Спикер американского Конгресса считает, что введение новых санкций необходимо из-за приговора Алексею Навальному.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что в связи с последними событиями в России необходимо ввести новые ограничительные меры против этой страны. Свое мнение политик выразила во время брифинга в четверг, 4 февраля.

При этом Пелоси отметила, что первый шаг в этом направлении должна сделать администрация президента Джо Байдена.

Напомним, шесть американских сенаторов внесли в Конгресс законопроект о введении санкций в отношении России в связи с приговором оппозиционеру Алексею Навальному и массовыми задержаниями протестующих против решения суда Москвы.

Ранее в правительстве Германии также допустили введение дополнительных ограничительных мер против РФ из-за приговора российскому политику.

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