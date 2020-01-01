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После 32 лет членства: Трамп покинул Гильдию киноактеров США

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Экс-президент отметил, что очень гордится своими ролями в таких фильмах, как Один дома 2, Образцовый самец и Уолл-стрит: Деньги не спят.
Дональд Трамп ушел из союза по собственному желанию
Дональд Трамп ушел из союза по собственному желанию

Бывший президент США Дональд Трамп направил главе Гильдии киноактеров Габриель Картерис письмо, которым информировал ее о выходе из союза. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на текст послания.

Отмечается, что ранее Гильдия распорядилась начать дисциплинарное слушание по причине вероятного нарушения устава организации Трампом - из-за обвинений против него в связях со штурмовавшими Капитолий 6 января лицами.

"Я пишу вам сегодня по поводу слушания так называемого дисциплинарного комитета, направленного на то, чтобы лишить меня членства в союзе. <...> Я больше не хочу быть связанным с вашим союзом", - написал экс-президент.

При этом Трамп отметил, что очень гордится своими ролями в таких фильмах, как Один дома 2, Образцовый самец и Уолл-стрит: Деньги не спят.

Напомним, что бывший американский лидер был членом Гильдии киноактеров с 1989 года.

Ранее сообщалось, что Трампа могут принудительно выселить из его резиденции во Флориде, поскольку здание не зарегистрировано как жилой дом.

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Теги: США, письмо, Трамп, гильдия, Дональд Трамп, Гильдия киноактеров США
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Источник: korrespondent.net

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