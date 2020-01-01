После 32 лет членства: Трамп покинул Гильдию киноактеров США

Экс-президент отметил, что очень гордится своими ролями в таких фильмах, как Один дома 2, Образцовый самец и Уолл-стрит: Деньги не спят.

Бывший президент США Дональд Трамп направил главе Гильдии киноактеров Габриель Картерис письмо, которым информировал ее о выходе из союза. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на текст послания.

Отмечается, что ранее Гильдия распорядилась начать дисциплинарное слушание по причине вероятного нарушения устава организации Трампом - из-за обвинений против него в связях со штурмовавшими Капитолий 6 января лицами.

"Я пишу вам сегодня по поводу слушания так называемого дисциплинарного комитета, направленного на то, чтобы лишить меня членства в союзе. <...> Я больше не хочу быть связанным с вашим союзом", - написал экс-президент.

При этом Трамп отметил, что очень гордится своими ролями в таких фильмах, как Один дома 2, Образцовый самец и Уолл-стрит: Деньги не спят.

Напомним, что бывший американский лидер был членом Гильдии киноактеров с 1989 года.

Ранее сообщалось, что Трампа могут принудительно выселить из его резиденции во Флориде, поскольку здание не зарегистрировано как жилой дом.

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