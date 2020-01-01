Johnson & Johnson подает заявку на регистрацию своей COVID-вакцины

Завершилась третья стадия испытаний препарата. Как заявил разработчик, вакцина дает эффект при введении одной дозы.

Компания Johnson & Johnson готова подавать заявку в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США на регистрацию антикоронавирусной вакцины-кандидата Ad26.COV2.S. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 4 февраля, на сайте компании.

По словам представителя компании Пола Стоффелса, занимавшегося разработкой препарата, завершилась третья фаза испытаний и получены данные об эффективности и безопасности COVID-вакцины.

"Промежуточный анализ данных показал, что наш кандидат на вакцину от COVID-19 в целом хорошо переносился всеми участниками, включая пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями", - отметил ученый.

При этом, добавил он, разрабатываемый Johnson & Johnson препарат дает эффект при введении одной дозы.

Также Стоффелс заявил, что компания в случае получения разрешения обязуется предоставить вакцину для использования в чрезвычайных ситуациях при пандемии на некоммерческой основе.

Как сообщалось, эффективность первой дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech через 21 день после инъекции достигает 90%. При этом в первые восемь дней риск заражения возрастает, предупредили ученые.

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