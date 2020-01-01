Макрон назвал Украину чувствительным регионом

Французский лидер считает, что политические дискуссии с руководством РФ необходимы Евросоюзу.

Без переговоров с Россией невозможно достичь мира и стабильности в Европе, в частности в Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время онлайн-дискуссии по случаю открытия Европейского центра Атлантического совета в Вашингтоне, сообщило в четверг, 4 февраля, агентство Укринформ.

"В этом очень чувствительном регионе, я имею в виду Украину и Беларусь, нам необходима политическая дискуссия с Россией. Когда я смотрю на результаты предыдущей стратегии относительно Украины, <...> то эти результаты не являются положительными", - отметил французский лидер.

При этом он подчеркнул, что Европа и РФ имеют общую историю и культуру, являются географическими соседями.

Однако, по мнению Макрона, на переговорах с Россией странам ЕС "чрезвычайно важно быть твердыми и иметь полную солидарность в критических ситуациях, которые заходят в тупик, касаясь Украины, а также Навального".

Ранее стало известно, что визит Макрона в Украину может состояться в первом полугодии. По словам посла Франции Этьена де Понсена, в визите французского президента есть большая необходимость.

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