Штаб Навального объявил о прекращении протестов

Сторонники российского оппозиционера планируют освобождать своего лидера внешнеполитическими методами.

Руководитель сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявил, что команда политика не будет проводить митинги в ближайшие выходные. Об этом он сообщил в четверг, 4 февраля, в эфире YouTube-канала Навальный Live.

По его словам, в регионах некому организовывать акции, так как местных координаторов и сторонников Навального отправили под аресты из-за митингов 23 и 31 января. К тому же проведение еженедельных акций может привести к разочарованию уличной формой протеста.

"Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам", - пояснил Волков, добавив, что Навальный просил сосредоточиться на подготовке к выборам в Госдуму, намеченным на осень 2021 года. Следующие оппозиционные акции запланированы на весну и лето.

Кроме того, по словам Волкова, его соратники намерены добиться того, чтобы любой разговор мировых политиков с Владимиром Путиным сводился лишь к вопросам о Навальном и его освобождении.

"Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами", - сказал Волков.

Российские силовики жестоко подавили акции протеста, вызванные задержанием и арестом Алексея Навального, вернувшегося на Родину из Германии после лечения от последствий отравления Новичком, и суда над политиком. По подсчетам портала ОВД-Инфо, по России было задержано более 11 тыс человек.

Протесты пойдут на спад. СМИ о суде над Навальным

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet