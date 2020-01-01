Штаб Навального объявил о прекращении протестов
Руководитель сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявил, что команда политика не будет проводить митинги в ближайшие выходные. Об этом он сообщил в четверг, 4 февраля, в эфире YouTube-канала Навальный Live.
"Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам", - пояснил Волков, добавив, что Навальный просил сосредоточиться на подготовке к выборам в Госдуму, намеченным на осень 2021 года. Следующие оппозиционные акции запланированы на весну и лето.
Кроме того, по словам Волкова, его соратники намерены добиться того, чтобы любой разговор мировых политиков с Владимиром Путиным сводился лишь к вопросам о Навальном и его освобождении.
"Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами", - сказал Волков.
Российские силовики жестоко подавили акции протеста, вызванные задержанием и арестом Алексея Навального, вернувшегося на Родину из Германии после лечения от последствий отравления Новичком, и суда над политиком. По подсчетам портала ОВД-Инфо, по России было задержано более 11 тыс человек.
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Источник: Русская служба DW
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