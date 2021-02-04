Байден заявил миру, что США возвращаются - FP
Мир должен забыть о периоде президентства Дональда Трампа и вспомнить, что США - лидер на мировой арене. Об этом заявил действующий глава Белого дома Джо Байден в ходе выступления в Госдепартаменте, сообщил в четверг, 4 февраля, журнал Foreign Policy.
По мнению авторов статьи, первая внешнеполитическая речь американского лидера стала значительным упреком в адрес его предшественника.
При этом Байден не уточнил, каким образом намерен исправлять ошибки Трампа в отношениях со странами Европы и других частей мира.
Также в издании отметили, что глава американского государства определил новый принцип нацбезопасности США - благополучие среднего класса.
"Самым значительным новым элементом стало внимание к рабочему классу: больше не будет четкого разделения между внешней и внутренней политикой", - уточнили в журнале.
Ранее сообщалось, что Байден с целью устранения "плохой политики" Трампа отменил ряд его распоряжений по мигрантам. Новый американский лидер назвал руководство страной предыдущей администрацией моральным и национальным позором.
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