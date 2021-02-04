Байден заявил миру, что США возвращаются - FP

Глава американского государства пока не рассказал, как именно намерен ликвидировать последствия президентства Трампа.

Мир должен забыть о периоде президентства Дональда Трампа и вспомнить, что США - лидер на мировой арене. Об этом заявил действующий глава Белого дома Джо Байден в ходе выступления в Госдепартаменте, сообщил в четверг, 4 февраля, журнал Foreign Policy.

"Байден объявил миру, что Америка возвращается, дипломатия возвращается в центр внешней политики", - указано в материале.

По мнению авторов статьи, первая внешнеполитическая речь американского лидера стала значительным упреком в адрес его предшественника.

При этом Байден не уточнил, каким образом намерен исправлять ошибки Трампа в отношениях со странами Европы и других частей мира.

Также в издании отметили, что глава американского государства определил новый принцип нацбезопасности США - благополучие среднего класса.

"Самым значительным новым элементом стало внимание к рабочему классу: больше не будет четкого разделения между внешней и внутренней политикой", - уточнили в журнале.

Ранее сообщалось, что Байден с целью устранения "плохой политики" Трампа отменил ряд его распоряжений по мигрантам. Новый американский лидер назвал руководство страной предыдущей администрацией моральным и национальным позором.

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