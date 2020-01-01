В мире количество COVID-инфицированных превысило 105 миллионов

Украина по заболеваемости занимает 17 место в мире и восьмое - среди европейских государств.

По состоянию на утро пятницы, 5 февраля, в мире выявили более 105 миллионов случаев заражения коронавирусом. Прирост числа инфицированных за предыдущие сутки составил свыше 504 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

Так, по официальным данным, COVID-19 заразились 105 414 778 жителей планеты, из них 77 091 969 выздоровели и 2 294 412 умерли от осложнений болезни.

Лидерами по заболеваемости коронавирусом в мировой статистике являются США (27,3 миллиона случаев), Индия (10,8 миллиона), Бразилия (9,4 милилона), Россия (3,9 миллиона) и Великобритания (3,8 миллиона).

Украина в этом рейтинге занимает 17 место, тогда как среди стран Европы удерживается на восьмой ступени.

В целом коронавирус зафиксировали в 221 стране (территории).

Ранее в Кабмине назвали три сценария развития ситуации с поездками за границу на майские праздники или летом: локдауны продолжатся и поездки будут под запретом; в Украине снизится уровень заболеваемости, и для наших граждан откроют границы; доступ в определенную страну будет возможен после получения COVID-вакцины.

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