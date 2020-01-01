Парагвай подписал соглашение о покупке российской COVID-вакцины

Минздрав Парагвая одобрил использование препарата в рамках ускоренной процедуры в середине января.

Правительство Парагвая подписало соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о покупке вакцины от коронавируса COVID-19 Спутник V. Об этом сказал министр здравоохранения страны Хулио Массолени, сообщает ТАСС в пятницу, 5 февраля.

"Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ. Речь идет о вакцине Спутник V. Мы ждем контракты, которые уже были подписаны, чтобы объявить объемы и сроки поставок", – сказал министр и напомнил, что в середине января Минздрав Парагвая в рамках ускоренной процедуры одобрил использование Спутника V в стране.

Массолени также сообщил, что во второй половине февраля ожидается поступление в страну через механизм COVAX вакцины компании AstraZeneca.

С начала пандемии коронавируса в Парагвае выявлено более 136 тысяч случаев заражения, зафиксировано более 2700 смертельных исходов.

Напомним, что ранее вакцина Спутник V была зарегистрирована в России, Армении, Беларуси, Парагвае, Мексике, Алжире, Гвинее, Туркменистане, Аргентине, Сербии, Тунисе, Иране, Венесуэле, Венгрии, Боливии, Палестине и др.

Также сообщалось, что ученые заявили о высокой эффективности Спутник V. Первые промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний российской вакцины показали ее безопасность и эффективность в 91%.

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