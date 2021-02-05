У берегов Ливии спасли более 400 нелегальных мигрантов

Людей забрали двумя судами ливийской береговой охраны и доставили в столицу страны – Триполи.

В 2020 году 11 891 нелегальный иммигрант был спасен и возвращен в Ливию AP (архивное фото)

У побережья Ливии были спасены более 400 нелегальных иммигрантов. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в пятницу, 5 февраля.

Указано, что людей забрали двумя судами ливийской береговой охраны и доставили в столицу страны Триполи.

"ООН и Международный комитет спасения оказали им жизненно важную помощь", – говорится в сообщении.

По данным Международной организации по миграции, в 2020 году 323 мигранта погибли и 417 пропали без вести на маршруте Центрального Средиземноморья, а 11 891 нелегальный иммигрант был спасен и возвращен в Ливию.

Напомним, за 20 лет число мигрантов в мире выросло почти на 110 млн – до 281млн человек. В пятерке стран с самым высоким числом мигрантов находятся США, Германия, Саудовская Аравия, Россия и Великобритания.

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