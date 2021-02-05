ВОЗ обеспокоена эффективностью COVID-вакцин от новых мутаций

В организации призвали страны объединиться, чтобы ускорить процесс вакцинации, а фармкомпании - увеличить производственные мощности.

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация обеспокоена эффективностью COVID-вакцин от новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает France 24 в пятницу, 5 февраля.

В ответ на вопрос об эффективности вакцин против новых штаммов COVID Клюге заявил, что "это большой вопрос, который вызывает беспокойство".

В то же время он призвал Европу объединиться, чтобы ускорить процесс вакцинации.

"Нам необходимо объединиться, чтобы ускорить процесс. Фармацевтические компании, которые обычно конкурируют, должны сообща резко увеличить производственные мощности. Это то, что нам сейчас нужно", - сказал Клюге.

Напомним, что несколько стран ЕС перепродадут Украине излишки COVID-вакцин. Украина находится на финальной стадии консультаций по перераспределению части излишков вакцины от коронавируса.

Также сообщалось, что специалисты ВОЗ проведут курсы по COVID-вакцинации для украинских медиков. В недельном семинаре будут участвовать лишь 60 человек, которые организовывают вакцинацию на национальном и региональном уровнях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet