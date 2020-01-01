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СМИ узнали о депортации трех китайских шпионов из Британии

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Трое граждан Китая прибыли в Великобританию в прошлом году якобы с целью работы в различных китайских информагентствах.
Британские власти депортировали троих человек обратно в Китай
Британские власти депортировали троих человек обратно в Китай
Getty Images

Власти Великобритании депортировали трех китайских шпионов, которые приехали в страну с визой журналистов. Об этом сообщает Express в пятницу, 5 февраля.

По данным британской разведки MI5, все трое прибыли в Британию в прошлом году с целью работы в различных китайских информационных агентствах. Но на самом деле они были сотрудниками Министерства государственной безопасности Китая.

После их разоблачения британские власти депортировали указанных лиц обратно в Китай.

Отмечается, что новость о выдворении шпионов появилась в то время, когда эксперты предупредили, что Китай запустил в космос три спутника, которые могут использоваться для наблюдения за военно-морскими силами западных стран. Речь идет о группе космических аппаратов Яогань-31, котрые в Китае называют спутниками дистанционного зондирования Земли.

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Теги: Британия, Китай, спецслужбы, шпионаж, Великобритания, китайцы, депортация, разведка, MI5
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Источник: korrespondent.net

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