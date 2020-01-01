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На глобальный иммунитет при нынешних темпах вакцинации уйдут годы - СМИ

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Человечество сможет вернуться к нормальной жизни не ранее, чем через семь лет, если не ускорит темпы вакцинации.
Вакцинация человечества будет длиться годами
Вакцинация человечества будет длиться годами

На данный момент в мире вакцинируют около 4,5 миллиона человек в сутки, что позволит миру вернуться к нормальной жизни не раньше, чем через семь лет. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что для появления глобального иммунитета необходимо привить 75% населения планеты. При нынешних темпах для этого потребуется семь лет.

При этом сообщается, что в ближайшее время могут появиться новые вакцины от других производителей, что ускорит процесс вакцинации.

Сейчас самый высокий процент вакцинации наблюдается в Израиле - он позволит вернуться к нормальной жизни через два месяца. Великобритания - за 6 месяцев, США - до конца 2021 года, странам Европы - через 2-4 года.

Напомним, в Израиле обещали, что все взрослые получат вакцину до конца марта. В конце января там уже начали вакцинировать старшеклассников.

Названы страны-лидеры по числу вакцинаций от коронавируса

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Теги: Израиль, карантин, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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