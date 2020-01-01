В шотландском городе за полчаса зарезали двух женщин

Одну женщину зарезали возле больницы в Килмарноке, а вторую спустя 20 минут в центре города.

В шотландском городе Килмарнок в течение полчаса зарезали двух женщин, сообщает полиция в пятницу, 5 февраля.

Так, накануне в 19:45 по местному времени на парковке перед больницей Кроссхаус от ножевых ранений погибла 39-летняя женщина. Еще одна погибшая - 24-летняя женщина, она была убита спустя примерно 20 минут на Портленд-стрит в центральной части города.

Также сообщается о гибели 40-летнего мужчины в результате серьезного ДТП. При этом не уточняется, является ли погибший преступником, устроившим резню.

"Проведенное до настоящего момента расследование показало, что инциденты были связаны, и следствие продолжается для того, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области произошло двойное убийство. Топором зарубили двух мужчин, проживающих в летней кухне матери одного из них.

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