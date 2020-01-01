Среди нелегалов в Чехии больше всего украинцев

Количество нелегальных мигрантов в Чехии увеличилось. Больше всего из них украинцев, молдаван и грузин.

Задержано в 2020 году более 7 тыс. нелегалов

В Чехии в 2020 году полиция по делам иностранцев выявила 7093 граждан других стран, находящихся на территории Чехии на незаконных основаниях. Это почти на 25% больше, чем в 2019 году, пишет Чешское радио.

"На это количество сильно повлияли мигранты, задержанные за нарушение правил Министерства здравоохранения, ограничивающие пребывание иностранцев в связи с распространением COVID-19", - заявил глава полиции по делам иностранцев Милан Майер.

Он пояснил, что это люди, которые приехали в страну легально, но когда разрешение на пребывание в Чехии у них закончилось, они на родину не уехали.

Больше всего мигрантов было задержано в Праге. Чаще всего полиция задерживала граждан Украины, Молдовы и Грузии.

Как сообщалось ранее, у берегов Ливии спасли более 400 нелегальных мигрантов.

Также Korrespondent.net писал, что ООН заявило о рекордном числе беженцев в мире.



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