Среди нелегалов в Чехии больше всего украинцев
В Чехии в 2020 году полиция по делам иностранцев выявила 7093 граждан других стран, находящихся на территории Чехии на незаконных основаниях. Это почти на 25% больше, чем в 2019 году, пишет Чешское радио.
"На это количество сильно повлияли мигранты, задержанные за нарушение правил Министерства здравоохранения, ограничивающие пребывание иностранцев в связи с распространением COVID-19", - заявил глава полиции по делам иностранцев Милан Майер.
Он пояснил, что это люди, которые приехали в страну легально, но когда разрешение на пребывание в Чехии у них закончилось, они на родину не уехали.
Больше всего мигрантов было задержано в Праге. Чаще всего полиция задерживала граждан Украины, Молдовы и Грузии.
Как сообщалось ранее, у берегов Ливии спасли более 400 нелегальных мигрантов.
Также Korrespondent.net писал, что ООН заявило о рекордном числе беженцев в мире.
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