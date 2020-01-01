Умерла актриса из Звездных войн

Триша Нобл ушла из жизни из-за осложнений редкой формы рака тканей - мезотелиомы. Актрисе было 76 лет.

Скончалась актриса Триша Нобл, которая снялась в двух фильмах Звездных войн. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина умерла за несколько дней до своего 77-летия от осложнений мезотелиомы - редкой формы рака тканей.

Смерть актрисы наступила еще 23 января, однако огласку эта информация получила лишь сейчас.

В Звездных войнах Нобл сыграла роль Джобал Наберри, мать Падме Амидалы (героиня Натали Портман).

Как сообщалось ранее, ушел из жизни украинский музыкант-цимбалист Петр Сказкив.

Умер известный украинский театральный режиссер Сергей Проскурня

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet