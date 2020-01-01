Британец в 2020 году перенес рак, менингит, сепсис и COVID-19

Парень перенес четыре смертельно опасных заболевания за один год. А началось все с опухоли в голове. Врачи предупредили, что семье надо готовиться к худшему.

Британец сохраняет оптимизм и призывает других никогда не сдаваться dailystar.co.uk

Житель английского города Блэкпул в графство Ланкашир Нэтен Каммингс в 2020 году сумел одолеть онкологическое заболевание, сепсис, менингит и коронавирус. Этот год он назвал "адским", пишет Daily Star.

В октябре 2019 года у 24-летнего Каммингса обнаружили медуллобластому - злокачественную опухоль мозга размером с мяч для пинг-понга.

Врачи экстренно провели рискованную операцию и удалили 90 процентов опухоли.

Семья парня приготовилась к худшему, поскольку медики их предупредили, что Натан "вероятно, не выживет". А если и переживет хирургическое вмешательство, то будет парализован и не сможет говорить.

Однако после восьмичасовой операции британец уже стал на ноги через два дня. Но радовался он недолго.

В свой день рождения 30 декабря он чуть не умер от менингита. Затем парень дважды перенес сепсис, когда проходил курс химиотерапии с января по март 2020 года. В январе 2021 года Каммингс вновь заболел менингитом, а неделю спустя у него диагностировали коронавирус. Но состояние британца улучшилось уже через четыре дня.

Натан не понимает, почему на него свалилось сразу столько болезней, но сохраняет оптимизм и призывает других людей никогда не сдаваться.

"Это был адский год. Борьба с раком, химиотерапия, менингит, сепсис и катаракта. Странно, что коронавирус я перенес без особых проблем", - сказал он.

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