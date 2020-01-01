РФ высылает трех дипломатов из-за участия в акциях протеста

Дипломаты на акции поддержали оппозиционного политика Навального. Теперь они должны покинуть территорию РФ в ближайшее время.

Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии из-за их участия в акциях в Москве и Санкт-Петербурге 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Россияне считают, что это не соответствуют их дипломатическому статусу, пишет ТАСС.

"Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД РФ.

Участие в акциях сотрудников иностранных посольств в российском ведомстве назвали неприемлемыми.

Между тем, стала известна реакция Польши на высылку их сотрудника посольства. МИД Польши заявил, что будет вынужден принять ответные меры.

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