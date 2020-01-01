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РФ высылает трех дипломатов из-за участия в акциях протеста

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Дипломаты на акции поддержали оппозиционного политика Навального. Теперь они должны покинуть территорию РФ в ближайшее время.
МИД РФ в Москве
МИД РФ в Москве
ТАСС

Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии из-за их участия в акциях в Москве и Санкт-Петербурге 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Россияне считают, что это не соответствуют их дипломатическому статусу, пишет ТАСС.

"Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД РФ.

Участие в акциях сотрудников иностранных посольств в российском ведомстве назвали неприемлемыми.

Между тем, стала известна реакция Польши на высылку их сотрудника посольства. МИД Польши заявил, что будет вынужден принять ответные меры.

Ранее мы писали, что МИД РФ обвинил США в организации протестов

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Теги: Россия, Польша, Швеция, Германия, МИД РФ, дипломат, посольство, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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