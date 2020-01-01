В офисе Красного Креста в Германии прогремел взрыв

Причиной взрыва стало повреждение газовой трубы, говорят спасатели. В результате инцидента пострадали пять человек.

В городе Мемминген, Германия, прогремел взрыв в офисе Красного Креста, пострадали пять человек. Об этом сообщает Augsburger Allgemeine в пятницу, 5 февраля.

Взрыв произошел рано утром на Донауштрассе. Большинство пострадавших получили легкие ранения, они госпитализированы. По данным спасателей, причиной взрыва стало повреждение газовой трубы, проложенной под землей.

В результате взрыва было повреждено складское помещение Красного Креста, на момент инцидента там находились несколько человек. Полиция эвакуировала все дома в радиусе 500 метров.

В пожарной охране заверили, что риска повторного взрыва больше нет и разрешили вернуться в свои квартиры эвакуированным жильцам. Также им разрешили снова пользоваться электричеством и отоплением.

Поиск утечки в газовой магистрали продолжается. Улица Донауштрассе все еще перекрыта.

Напомним, что ранее в Греции взрывом была разрушена гостиница. Неработающая четырехэтажная гостиница была разрушена в результате взрыва. Полиция и спасатели устанавливают причину взрыва.

Также сообщалось, что на Кипре в центре вакцинации произошел взрыв. Здание пострадавшего медицинского центра расположено в пригороде столицы Республики Кипр Никосии.

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