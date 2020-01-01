В Германии не считают, что должны отказываться от СП-2 из-за Навального

Германия покупала газ у СССР, а теперь - у России, и это правильно, считает новоизбранный глава ХДС. При этом он упомянул о гарантиях геополитических интересов Украины.

Глава немецкой партии власти Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет считает, что Германия не должна отказываться от поддержки газопровода Северный поток-2 из-за репрессий против российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в интервью Reuters.

Лашет, который в прошлом месяце выиграл выборы и возглавил партию ХДС, став наиболее вероятным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, указал на то, что США закупают сырую нефть в России.

На прямой вопрос о том, должна ли Германия изменить курс и отказаться от газопровода Северный поток - 2, он сказал, что немецкое правительство движется в правильном направлении.

"В течение 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза, а теперь в России. Правительство Германии следует правильным курсом", - заявил Лашет.

При этом политик подчеркнул, что он критиковал нападение на Навального и его заключение, а также поддержал санкции Европейского Союза против России в связи с ситуацией в Украине.

"Мы должны гарантировать геополитические интересы Украины и обеспечить энергоснабжение через этот частный проект", - сказал он о Северном потоке-2.

Лашет также назвал себя "политическим реалистом" и отметил, что "мы должны принять мир таким, какой он есть, чтобы сделать его лучше", а также отметил, что в дипломатии важны как ценности, так и интересы.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена готова договариваться об отмене санкций против Севкрного потока-2 при выполнении Берлином некоторых условий.

Перед этим Франция призывала Германию отказаться от Северного потока-2 в ответ на репрессии в России.

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