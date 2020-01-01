ЕС отреагировал на высылку дипломатов из России
Европейский союз осудил и призвал пересмотреть решение России о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в акциях протеста. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства ЕС Петера Стано в пятницу, 5 февраля.
Отметим, что Стано и верховный представител ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сейчас находятся в Москве.
"Верховный представитель выражает солидарность ЕС с этими странами-членами. Данное решение необходимо пересмотреть", - говорится в заявлении.
Стано также подтвердил, что Боррель был проинформирован об этом решении в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Верховный представитель категорически осуждает это решение и отвергает все обвинения в участии в манифестациях", - заявил он.
В МИД Германии заявили, что на высылку их дипломата последует ответ.
"Решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, среди них сотрудника посольства в Москве, является никоим образом не оправданным и наносит еще больший вред отношениям с Европой", - говорится в заявлении главы ведомства Хайко Мааса.
Маас подчеркнул, что немецкий дипломат "лишь действовал в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, выполняя предусмотренную в ней задачу о получении информации о развитии событий на месте".
В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель назвала необоснованной высылку дипломатов.
"Мы считаем эту высылку необоснованной и считаем, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции с участием президента Эммануэля Макрона.
МИД Польши пообещал выслать российского дипломата, а МИД Швеции отрицает участие дипломата в акции.
Напомним, ранее Россия обвиняла США в организации протестов в поддержку Алексея Навального. В Вашингтоне обвинения отрицают.
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