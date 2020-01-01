Акула напала на охотника и украла улов

Подводный охотник не успел прервать охоту после предупреждения о замеченных поблизости хищных акулах.

В Новой Зеландии акула напала на подводного охотника, похитила его улов и едва не откусила руку. Об этом сообщает Daily Mail.

Занимавшийся подводной охотой 18-летний Джамон Уилсон не успел прервать охоту после предупреждения о замеченных поблизости хищных акулах.

Узкозубая акула подплыла к Уилсону и схватила крупную рыбину, которая была на гарпуне в нескольких сантиметрах от руки охотника.

Уилсон не отпускал гарпун, и акула протащила охотника за собой около 20 метров, прежде чем ей удалось перекусить леску. Юноша не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Австралии в прибрежных водах Национального парка Нуза в штате Квинсленд самая большая в мире акула плавала возле серферов и застряла в камнях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet