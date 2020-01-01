Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Акула напала на охотника и украла улов

Комментариев: 0
Подводный охотник не успел прервать охоту после предупреждения о замеченных поблизости хищных акулах.

В Новой Зеландии акула напала на подводного охотника, похитила его улов и едва не откусила руку. Об этом сообщает Daily Mail.

Занимавшийся подводной охотой 18-летний Джамон Уилсон не успел прервать охоту после предупреждения о замеченных поблизости хищных акулах.

Узкозубая акула подплыла к Уилсону и схватила крупную рыбину, которая была на гарпуне в нескольких сантиметрах от руки охотника.

Уилсон не отпускал гарпун, и акула протащила охотника за собой около 20 метров, прежде чем ей удалось перекусить леску. Юноша не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Австралии в прибрежных водах Национального парка Нуза в штате Квинсленд самая большая в мире акула плавала возле серферов и застряла в камнях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Новая Зеландия, видео, акула, нападение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь