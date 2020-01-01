Во время стрельбы в США пострадали трое полицейских

После того, как злоумышленник ранил троих стражей порядка, он забаррикадировался в доме. С ним ведутся переговоры.

В американском городе Хай Поинт в штате Северная Каролина произошла перестрелка, в результате которой ранения получили трое полицейских. Одному правоохранителю понадобится операция, сообщает News Channel 8.

Инцидент произошел в ночь на 5 февраля. Полиция патрулировала улицы и услышала звуки выстрелов. В результате происшествия два полицейских получили легкие ранения, одному предстоит операция.

Злоумышленник после стрельбы забаррикадировался в доме. С ним ведутся переговоры. Люди в районе эвакуированы. Полиция считает, что в доме нет других людей, и никто больше не пострадал

Как сообщалось ранее, в США при обыске по делу о детской порнографии были убиты два агента ФБР.

Также Korrespondent.net писал, что в США в перестрелке погибли пять человек.

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