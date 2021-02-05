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Задержанные в Москве сами толкали автозак

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Российские СМИ отмечают, что в Москве изоляторы переполнены, поэтому задержанных во время митингов перевозят в Подмосковье.

В Москве задержанные участники акций против ареста Алексея Навального толкали заглохший автозак. Видео происшествия опубликовано в соцсетях.

На кадрах ролика видно, как несколько людей толкают заглохший полицейский автобус.

Сообщается, что этот автозак должен был отвезти задержанных в спецприемник в Егорьевске, который находится в 137 километрах от Москвы.

Напомним, в Москве на Манежной площади после оглашения приговора Алексею Навальному начались задержания.

Также сообщалось, что штаб Навального объявил о прекращении протестов.

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Теги: Россия, Москва, видео, Навальный, задержание, автозак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    05.02.2021, 19:12
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Да не страшно. Кацапы спеприемники и тюрьмы строят быстрей, чем китайцы COVIDные госпитали!
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