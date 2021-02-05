Задержанные в Москве сами толкали автозак
В Москве задержанные участники акций против ареста Алексея Навального толкали заглохший автозак. Видео происшествия опубликовано в соцсетях.
На кадрах ролика видно, как несколько людей толкают заглохший полицейский автобус.
Сообщается, что этот автозак должен был отвезти задержанных в спецприемник в Егорьевске, который находится в 137 километрах от Москвы.
Спецприемник в Егорьевске (137 км от Москвы) заполнен, сообщает арестованный автор «Новой» Никита Гирин. Из 25 человек в одном автозаке под арест смогли принять только пятерых.— Новая Газета (@novaya_gazeta) February 4, 2021
При этом вчера арестованным пришлось самим толкать автозак, чтобы выехать из суда — он заглох. pic.twitter.com/WlK2eaJbxZ
Напомним, в Москве на Манежной площади после оглашения приговора Алексею Навальному начались задержания.
Также сообщалось, что штаб Навального объявил о прекращении протестов.
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