Задержанные в Москве сами толкали автозак

Российские СМИ отмечают, что в Москве изоляторы переполнены, поэтому задержанных во время митингов перевозят в Подмосковье.

В Москве задержанные участники акций против ареста Алексея Навального толкали заглохший автозак. Видео происшествия опубликовано в соцсетях.

На кадрах ролика видно, как несколько людей толкают заглохший полицейский автобус.

Сообщается, что этот автозак должен был отвезти задержанных в спецприемник в Егорьевске, который находится в 137 километрах от Москвы.

Спецприемник в Егорьевске (137 км от Москвы) заполнен, сообщает арестованный автор «Новой» Никита Гирин. Из 25 человек в одном автозаке под арест смогли принять только пятерых.

При этом вчера арестованным пришлось самим толкать автозак, чтобы выехать из суда — он заглох. pic.twitter.com/WlK2eaJbxZ — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 4, 2021

Напомним, в Москве на Манежной площади после оглашения приговора Алексею Навальному начались задержания.

Также сообщалось, что штаб Навального объявил о прекращении протестов.

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