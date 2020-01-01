Эксперты рассказали о пользе музыки
Игра на музыкальных инструментах является самым простым способом развивать мозг и тем самым тормозить его старение.
Ученые Американского сообщества нейронаук пришли к выводу, что музыканты умнее своих сверстников, которые не занимаются музыкой. Об этом говорится в сюжете ТСН.
По данным специалистов, у тех, кто играет на музыкальных инструментах, развиваются сложные нейронные связи, так как во время музицирования задействованы буквальные все участки головного мозга.
Таким образом формируются устойчивые связи не только между нейронами-соседями, но и между отдаленными участками мозга. Отмечается, что у музыкантов дегенеративные симптомы проявляются на 5-7 лет позже по сравнению с теми, кто музыкой не занимался.
Лучше всего работу мозга стимулирует интеллектуальная музыка прошлых эпох. При этом неважно, является ли человек профессионалом, или только начинает.
Ранее сообщалось, что высокая социальная активность в возрасте 50-60 лет может замедлить старение мозга.
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