Эксперты рассказали о пользе музыки

Игра на музыкальных инструментах является самым простым способом развивать мозг и тем самым тормозить его старение.

Ученые Американского сообщества нейронаук пришли к выводу, что музыканты умнее своих сверстников, которые не занимаются музыкой. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным специалистов, у тех, кто играет на музыкальных инструментах, развиваются сложные нейронные связи, так как во время музицирования задействованы буквальные все участки головного мозга.

Таким образом формируются устойчивые связи не только между нейронами-соседями, но и между отдаленными участками мозга. Отмечается, что у музыкантов дегенеративные симптомы проявляются на 5-7 лет позже по сравнению с теми, кто музыкой не занимался.

Лучше всего работу мозга стимулирует интеллектуальная музыка прошлых эпох. При этом неважно, является ли человек профессионалом, или только начинает.

Ранее сообщалось, что высокая социальная активность в возрасте 50-60 лет может замедлить старение мозга.

Разгадана загадка метронома Бетховена

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet